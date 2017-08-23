﻿ Народный репортёр. Возле школы костры из мусора

Во дворе школы №5 каждые выходные поджигают мусор. Дым идет в соседние дворы.
Место: Хромтау.
Дата: август 2017 года.
Автор: жильцы домов по ул. Айтеке би, 59, 61; ул. Шиловского 3, 5, 7; ул. А. Молдагуловой, 10.
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