﻿ Народный репортёр. Колбаса растёт в саду

Вот такая «колбаса» продается среди замороженных фруктов. Что это? Недосмотр персонала, шутка?

Место: гипермаркет «Дина», 12 микрорайон.

Дата: 19 августа 2017 года.

Автор: Лаура К.

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