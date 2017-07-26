В Актобе нашли тело пропавшего без вести 14-летнего мальчика
О пропаже 14-летнего мальчика в полицию заявила тетя, к которой он приехал на время летних каникул из поселка Иргиз. Мальчик вышел из дома родственницы 11 июля примерно в 5 часов вечера и пропал без вести.
– В субботу, 15 июля, примерно в 14:50 на берегу реки Илек в районе садоводческого коллектива «Актюбрентген-9» был обнаружен труп несовершеннолетнего без видимых признаков насильственной смерти. Устанавливаются обстоятельства, – сообщили в пресс-службе ДВД области.
По неофициальным данным, ребенок возможно утонул в реке Илек.
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