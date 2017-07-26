﻿ Его убили, как собаку - мать погибшего администратора кафе в Жилянке

На фото: Асет Оразбай был единственным сыном 52-летней Гульзипы Сапаровой.





На фото: Марат Абдулин и Артур Берекетов старались не встречаться взглядами с родными погибшего.

Посетители кафе не оплатили счёт. Администратор погиб, пытаясь остановить беглецов, передаёт газета «Диапазон».

Вечером 20 марта Марат Абдулин и Артур Берекетов сидели в кафе «Достар» в Жилянке. Одноклассник Абдулина, 31-летний Асет Оразбай, работал там администратором. За свой счет Асет Оразбай угостил одноклассника и его коллегу бокалом пивом.

После 23 часов Абдулину и Берекетову принесли еще пиво. А после приятели отказались оплачивать остаток счета 2555 тенге, обматерили официанта и вышли. Администратор кафе не хотел отпускать посетителей без оплаты, в ответ Марат Абдулин ударил одноклассника по голове. Асет схватился за дверцу «Лады Приора». За рулем был Берекетов, рядом – Абдулин, говорится в материалах дела. Берекетов увеличил скорость, Асет бежал около машины, держась за дверцу, и просил остановить машину. Когда машина выезжала на трассу, Асет упал, при падении получил открытую черепно-мозговую травму, переломы и скончался на месте.

На суде родные плакали. Подсудимые Марат Абдулин и Артур Берекетов старались не встречаться взглядами с родными погибшего. Они признали вину, раскаялись и попросили прощения у родных погибшего.

– Мы думали, он отстанет. Вначале скорость была 20-30 км в час, он дальше бежал, держась за ручку дверцы. Мы ни о чем не думали. Со стороны видел, как он упал, – говорил на суде 31-летний подсудимый Марат Абдулин.

– Почему вы не остановились? – задали ему вопрос на суде.

– Мы были пьяны, – ответил, опустив голову, подсудимый.

По словам Абдулина, они заплатили по счету 14500 тенге, но отказались платить 2555 тенге, думали, что это за счет заведения.

– Я не могла уснуть в ту ночь. После 12 ночи постучали в дверь, я испугалась, было предчувствие. Я открыла, мне сказали, что Асета убили, – со слезами на глазах сказала жена погибшего Гульнар Оразбай, она работает техничкой. – Я слышала, его тащили 500 метров! Мне даже не дали на него взглянуть, на нем живого места не осталось.

Погибший Асет Оразбай был единственным сыном, у него остались мать, отец, жена и четверо детей: сыновьям 5 и 7, дочкам-близняшкам по 2 года.

– Его убили, как собаку. Требую, чтобы их наказали по всей строгости закона, – сказала «Диапазону» мать погибшего 52-летняя Гульзипа Сапарова.

– Я не могу простить их, когда жена и мать плачут. Сын просил официантов обслужить хорошо, так как он одноклассник бывший. В заключении экспертизы написано: «Волочение тела автотранспортом». Я ходил на опознание, там ужас травмы. Внуку делали обрезание, он заплакал со словами: «Папа, почему ты умер, мне больно, почему ты сам меня на руках не принес». Они понимают все. Это необъяснимая жестокость, – добавил отец погибшего Асета Оразбая.