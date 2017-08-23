﻿ 3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном

3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном

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3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном

Произошло это 19 августа на Илеке за рестораном «Юрта» в Заречном. Водолазы искали ребенка до 12 ночи, тело не нашли, с 7 утра поиски продолжили. Тело малыша нашли 20 августа в 9:05 на глубине 3 метров.

– На Илеке в районе старого ипподрома ямы достигают 6 метров, купаться там запрещено, стоят знаки. Ребенок остался без присмотра, оказался в этом месте и утонул, – говорит руководитель дежурно-диспетчерской службы оперативно-спасательного отряда Оксана Кичигина. – Мы просим всех быть осторожными и смотреть за детьми.

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