﻿ Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров

Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров

Автор:
Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров

На фото: Директоров «Gold Steps» обвиняют в контрабанде газа.

Директоров газосетевой организации ТОО «Gold Steps» обвиняют в соучастии в незаконной контрабанде сжиженного газа в Афганистан. Дело передали в суд, но судья вернул дело, чтобы определили ущерб, нанесённый из-за контрабанды.

По материалам дела, генерального директора ТОО «Gold Steps» Берика Есенова обвиняют в том, что с ноября 2016 года по апрель 2017 года в сговоре с коммерческим директором Аманом Сыздыковым они разработали преступный план по перемещению социального сжиженного газа через таможенную границу. По версии следствия, при контрабанде они использовали поддельные документы и аферу проворачивали вместе с представителем ТОО «Gas Impex» и ТОО «R&G» Тулегеновым. С января по февраль 2017 года ТОО «Gas Impex» экспортировало в Афганистан сжиженный газ, произведенный «СНПС-Актобемунайгаз» с заявленной таможенной стоимостью около 57 тысяч долларов.

При этом АО «СНПС-Актобемунайгаз» с января 2016 года по март 2017 года не продавало сжиженный газ на внешний рынок и договорных отношений с ТОО «Gas Impex» не имело. Что касается причастности представителей ТОО «Gold steps», то следствие утверждает, что сжиженный газ вывезли с территории этого предприятия, хотя эта газосетевая организация не имела права продавать социальный газ за пределы Актюбин­ской области.

В итоге сжиженный газ вывозили и продавали в Афганистан. К примеру, 28-29 марта с подъездного пути ТОО «Gold Steps» на станции Жинишке поданы 6 цистерн сжиженного газа, которые в дальнейшем поданы на подъездной тупик ТОО «OR Positive Solution». Таможенная стоимость товара «сжиженный газ» составляет более 71 тысячи долларов.

На прошлой неделе по этому делу прошли предварительные слушания в суде. Прокурор предложила подсудимым процессуальное соглашение и наказание в виде условного срока. Однако суд не согласился с этим и постановил возвратить дело Актюбинской транспортной прокуратуре, чтобы составили новое соглашение. Причину возврата мотивировали тем, что не определен размер ущерба.

Подсудимых Есенова и Сыздыкова оставили в СИЗО и продлили их арест на один месяц.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.08.2017, 14:32
  
​Состояние братьев, пострадавших при взрыве газа в Актобе, тяжелое
16.08.2017, 10:39
  
​Почему в Актобе возникает дефицит газа 2
15.08.2017, 18:02
  
Благодаря нашему земляку в Алге появились газ и вода
30.07.2017, 16:59
  
2 августа в Актобе в районе Батыс-2 отключат газ
26.07.2017, 15:00
  
В Казахстане на 3 года запретили вывоз сжиженного газа 7
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело
В Актобе обнаружили труп мужчины
8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа
Замкомандира спецназа получил 6 лет за крышевание воров нефти
3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном
Братья обгорели при взрыве. Им нужна кровь
Жуткие ожоги получили два брата от взрыва газового баллона 1
Похитил бывшую супругу, чтобы помириться с ней 2
За гибель администратора кафе в Жилянке – 3 года колонии 4
В колбасе нашли следы человеческой ДНК 8