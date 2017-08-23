﻿ Какие попугаи могут говорить?

Какие попугаи могут говорить?

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Какие попугаи могут говорить?

– Всегда хотела попугая. Сейчас всей семьей решили купить экзотического питомца. Муж и сын хотят такую птицу, чтобы научить ее говорить. Подскажите, все ли попугаи могут говорить и как их учить?

– Асем

ОТВЕТ: – Существуют два вида попугаев: говорящие и певчие. Например, неразлучники, розелла – певчие птицы. Волнистые, жако, корелла – этих птиц можно научить говорить, – рассказал консультант зоомагазина «Фауна» Василий Шевченко. – Лучше обучаются говорить самцы, хотя самочки тоже обучаемы. Птиц для обучения лучше брать помоложе. Например, волнистых попугаев лучше брать в возрасте 50-55 дней. Определить возраст волнистого попугая можно по кончику клюва, у молодой птицы он темный.

Если хотите научить попугая говорить, птицу не должно ничто отвлекать. Попугая приобретайте одного, не стоит даже вешать первое время зеркальце в клетку.

Сначала приучите птицу к рукам, делайте это постепенно. Если сильно напугать попугая, он может погибнуть. Когда птица освоится, перестанет вас опасаться, кормите ее с руки. При этом повторяйте несколько слов, лучше с шипящими, например «Кеша хороший».

Со временем, проголодавшись, птица начнет повторять фразу. Словарный запас птицы зависит от того, как часто вы с ней говорите и индивидуальных способностей.

Задавайте вопросы в нашу рубрику «Зверские вопросы» по адресу: n.makeenko@rifma.kz

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