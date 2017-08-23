﻿ Лечим больных с аритмией сердца

На фото: Кардиологическое отделение взрослого стационара «АktobeMedikalCentre». Кардиолог Динара Нурманова осматривает больных.
Слышал, что в областной больнице могут пройти лечение больные с аритмией. Как туда попасть?
– Елена Васильевна
Отвечает Рустем Исаев, главврач «АktobeMedikalCentre»:
– В кардиологическом отделении больницы, сейчас это «АktobeMedikalCentre», с апреля открыты места для больных с нарушением ритма сердца. Мы уже пролечили 25 больных с тяжелыми нарушениями ритма сердца, они нуждались в специализированном обследовании у аритмолога и в операциях. 17 больным провели радиочастотную аблацию, шестерым установили электрокардиостимуляторы, 2 больным провели электрофизиологические исследования. Операции высокотехнологичные, в больнице делают их бесплатно, государству они обошлись в 29 527,3 млн тенге. Для оказания таких медицинских услуг мы приобрели необходимое оборудование, материалы. Аритмологи, реаниматолог, рентгенэндоваскулярные хирурги прошли обучение в Национальном научном кардиологическом центре в Астане.
Больные попадают в отделение в экстренном порядке либо по направлению врача через портал. Врачи-аритмологи ежедневно в рабочие дни консультируют пациентов с нарушением ритма сердца в приемном покое медицинского центра по направлению кардиолога городской или районной поликлиники.
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