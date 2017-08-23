﻿ Туббольные жалуются на нехватку лекарств

Туббольные жалуются на нехватку лекарств

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Туббольные жалуются на нехватку лекарств

В облтубдиспансере не хватает лекарств. Мы должны принимать протинамид, этамбутол, левофлоксацин, ПАСК, цикломерин. Даже успокаивающего глицина нет, который в аптеках продают по 130 тенге. Мы его покупаем сами. Есть только ливозин казахстанского производства, который заменяет левофлоксацин. Хотим спросить у облздрава: почему не держат лекарства в запасе? Срок годности у них несколько лет. Почему лекарства не дают вовремя? Куда смотрит комитет контроля за медицинской и фармдеятельностью? Туберкулезные палочки, которые уходят в спячку, могут проснуться из-за того, что мы вовремя не принимаем лекарства. Сможет ли побороть туберкулез одна таблетка ливозина или укол амикацина?

–Без подписи

Отвечает руководитель управления здравоохранения Асет Калиев [на фото]:

– Из-за несвоевременной поставки некоторых лекарственных препаратов мы направили в минздрав дополнительную заявку. В облтубдиспансере сейчас есть все препараты первого ряда (изониазид, пиразинамид, рифампицин, рифампицин+изониазид+ пиразинамид+этамбутол, рифампицин+изониазид +этамбутол), а также препараты для лечения широкой лекарственно устойчивой формы туберкулеза (амоксицилин+клавулановая кислота, кларитромицин, моксифлоксацин). Из резервных противотуберкулезных препаратов, кроме протианамида, остальные препараты в запасе есть до следующей поставки.

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