﻿ Врачи вернули нам зрение

На фото: Сотрудники глазного отделения медцентра ЗКГМУ. В год здесь проводят более 1700 операций.

С рождения человек познает мир благодаря зрению. А как быть, когда глаза не видят, не знаешь, что у тебя под ногами? Незрячие люди за помощью идут к врачу.

Через это прошли и мы, группа больных, у которых возникла проблема со зрением. Недавно нам провели операции в глазном отделении медцентра мед­университета. Все сложное у нас позади. Сегодня мы будто родились заново, мы снова видим, нам вернули зрение.

Благодарны судьбе, что на нашем пути встретились профессор, доктор медицинских наук Лидия Марданова, завотделением, профессионал своего дела Гульнар Айтпаевна Назарбаева, врачи Н. Уразаев, И.Рылова,Т.Новикова, З.Рахметова. Не можем не отметить медсестер А.Сейлову, А.Калниязову, Ы.Шантаеву, Д.Сибуханову, А.Сагынгали, А.Шеринову, З.Тынышбаеву. Г.Сагиндыкову. Санитарки содержат отделение в чистоте, очень вежливы с больными. Мы остались довольны работой отделения, которое возглавляет Г.А. Назарбаева.

Работа у сотрудников глазного отделения трудная и очень ответственная, но они справляются с ней. Их отличают терпение, сердечное отношение к пациентам. Желаем им здоровья, легкой руки, пусть работа только радует.