﻿ «Акжайык»-«Актобе». Снова 2:2. Третья ничья в Уральске за один год

На фото: 19 августа. Уральск. «Акжайык» – «Актобе». Первый тайм. Сербский легионер «красно-белых» Марко Обрадович, обыграв голкипера, долго готовится бить в пустые ворота. Но ему вскоре помешает защитник команды хозяев. || Фото Алины ВАЛИЕВОЙ

В главном матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» встречался в Уральске с местным «Акжайыком» в ключевой игре за выживание в элите футбола. В драматичном по накалу матче западное дерби, как и месяц назад, завершилось миром – 2:2.

Центральный матч 24 тура между «Акжайыком» и «Актобе» ждали не только болельщики в Уральске и Актобе, но и в других городах, особенно в Кокшетау (клуб этого города конкурент в борьбе за выживание). Для борющихся за сохранение прописки в премьер-лиге команд каждый матч, как финал. А игры с прямыми конкурентами мегафиналы. Первый мегафинал состоялся 19 августа в Уральске. Чтобы поддержать своих любимцев в очень важном матче, более 100 болельщиков «Актобе» отправились в Уральск на девяти «ГАЗелях». Подготовились и местные болельщики, обычно не заполняющие трибуны «Акжайыка». Матч прошел при 30-градусной жаре.

«Чудо» Сидельникова и заторможенность Марко

«Актобе» вышел почти в том же составе, что и в предыдущей игре. Лишь отсутствовал из-за дисквалификации главный игрок обороны Воловик. В итоге в защите играли Айтбаев и два легионера Колчак и Симович. Часто критикуемый французский защитник Форг-Порье остался в запасе, так же как и форвард Зенькович. Зато для игры в атаке с первых минут на поле вышел Обрадович, его напарниками были Валиуллин и Муарем.

С первых минут инициативой завладели хозяева поля. Заработали два угловых. Первый опасный момент возник на 18-й минуте. После атаки «Акжайыка» через центр последовал навес на правый край вратарской гостевой команды, откуда мяч по воротам «Актобе» пробил Заречный, Сидельников отразил удар. Буквально через минуту Сидельников допустил роковую ошибку, не сумев выбить мяч после паса назад от своего защитника. Мяч подхватил игрок хозяев Дурович и с острого угла закатил в дальний угол. Сфера докатилась до сетки ворот медленно, как после легкого удара в гольфе.

Актюбинцы могли отыграться на 28-й минуте, когда провели быструю контратаку правым флангом. Мяч длинным забросом попал к Обрадовичу. Марко вышел один на один с голкипером хозяев, обыграл его и оказался перед пустыми воротами. Но вместо удара Обрадович стал тормозить, улучшая позицию для удара. И в следующую секунду на него налетел защитник «Акжайыка» и выбил снаряд на угловой. Хотя сербский легионер «Актобе» мог и катнуть вправо на Муарема, который вряд ли бы промахнулся в пустые ворота.

Уральцы во время очередной позиционной атаки могли увеличить счет, но с мощным дальним ударом Главины Сидельников справился. По первому тайму преимущество по созданным моментам было на стороне хозяев поля, так же как и преимущество в счете.

«Чудо» Сидельникова №2, заторможенность защитников

и пенальти

В начале 2-го тайма актюбинцы помчались вперед, поняв, что с такой игрой о победе речи быть не может. Сразу же заработали стандарт на правом фланге атаки. После навеса Шимковича форвард «Актобе» Игорь Зенькович головой точно замкнул передачу на дальней штанге – 1:1. Не успели гости поймать кураж и пойти вырывать победу, как снова допустили дет­скую ошибку в обороне. И снова «отличился» опытнейший Сидельников. После навеса с левого фланга в штрафную защитник «Актобе» Айтбаев проиграл воздушную дуэль Дудченко, но его не сильный удар пришелся в штангу, хотя Сидельников мог и отбить. Будет ли Муханов рассчитывать на Андрея после таких ляпов? Неизвестно. Ведь после отскока от штанги первым к мячу подоспел все тот же Дурович. И черногорский легионер уральской команды, опередив защитника «Актобе» Колчака, добил сферу в полупустые ворота – 2:1.

После этого уральцы могли удвоить преимущество, поскольку играли чуть быстрее и напористее. Главина прорывался по левому флангу, то есть через правый фланг защиты «Актобе», но хозяевам поля не хватало завершающего удара. Однако в одном эпизоде в ворота «Актобе» чудом не залетел мяч после двухходовой комбинации с правого края штрафной площадки. После навеса все того же Главины Дудченко головой пробил чуть выше перекладины.

Активный Дудченко мог все же поразить Сидельникова. В ходе контратаки Константин убежал от защитников «Актобе», затем, обыграв на замахе Колчака, пробил по центру ворот, голкипер «красно-белых» удар отразил. Актюбинцы отвечали стандартами. Сначала после навеса Шестакова игроки «Актобе» в атаке чуть не дотянулись до мяча. А вскоре после навеса Шимковича с правого фланга игрок «Акжайыка» невезучий Дудченко подыграл мяч рукой. Пенальти. С 11-й отметки Игорь Зенькович пробил в правый от вратаря угол и оформил дубль – 2:2.

На последних минутах матча победу вырвать могли обе команды. Все тот же Дудченко, обыграв защитников «Актобе», ворвался во вратарскую с левого фланга и сделал то ли прострел, то ли удар. Для прострела он был слишком сильный, поэтому, к счастью для актюбинцев, никто из уральцев эту передачу замкнуть не успел. Ну, а в самой концовке матча выцарапать победу могли актюбинцы после очередного стандарта. С левого фланга последовал длинный навес на дальнюю правую штангу ворот «Акжайыка». Уходящий мяч остановил Зенькович и, падая, прострелил вдоль ворот. Но прострел получился сильным, стоявший на дальней левой штанге игрок «Актобе» Форг-Порье (вышедший на замену) не успел подстроиться под мяч, хотя стоял в полуметре от ворот. Вскоре прозвучал финальный свисток арбитра, зафиксировавший ничью в матче «Акжайык» – «Актобе».

Ничейный синдром

Эта уже третья подряд ничья в западном дер­би (четвертая за год, включая кубковую игру в Уральске). Ранее обе команды сыграли 1:1 в Актобе, а месяц назад в Уральске повторили счет вчерашней игры 2:2. Вообще «Актобе» не может победить в Уральске в рамках чемпионата с 2004 года. За это время команды сыграли 6 раз, один раз побеждал «Акжайык» и 5 раз играли вничью.

Таким образом, из-за блеклой игры новичков и ляпов голкипера «Актобе» теряет очки. Но больше всего потерял свою командную игру, которую, казалось бы, нашли в начале июля, когда обыгрывали «Шахтер» и «Окжетпес». Но долгожданного мухановского стиля, комбинационной игры, как не видели, так и не видят зрители. Есть игра в мелкий пас на бровках, длинные забросы в штрафную и местами удачная игра на опережение, но нет разрезающих позиционных атак и уверенной игры в обороне.

Тренеры об игре

Владимир Муханов,

гл. тренер ФК «Актобе»:

– Игра мне понятна. Обе команды в аховой ситуации. О качестве футбола здесь говорить очень трудно. В таких матчах держится все на характере, бойцовских качествах и железной дисциплине. К сожалению, мы начали матч не как подобает, как мы должны играть за эти места. «Акжайык» стартовым напором имел довольно сильное преимущество, вроде игра успокоилась, но у нас случилась дикая ошибка вратаря. Конечно, это все психологически бьет. Во втором тайме мы сделали работу над ошибками, вернулись в игру и забили мяч. Но, видать, у нас не все понимают, что в этих матчах выходит на первую роль. Вернее, понимают. Поэтому мне не понравилось, как наша команда вела единоборства. Футболисты тряслись в непонятных ситуациях. Отсюда и второй гол. Мы уже разговаривали и придется еще раз разговаривать. Это совершенно другая сфера, это не бороться за первые места. Здесь мастерство уходит на второй-третий план. Нужно просто биться за честь команды и за честь клуба.

Вахид Масудов,

главный тренер ФК «Акжайык»

– Очень тяжело и сложно говорить после такой игры. Безусловно, матч получился хорошим и напряженным. Я еще раз говорю, мы никому не уступаем по игре и по игровым компонентам. Мы создали много моментов, но реализация у нас хромает. Все равно нужно отдать должное команде, что они выходят, невзирая ни на что. Выходят и бьются, даже с теми, кто их превосходит. Если команды могут поменять 8 легионеров по ходу сезона, то мы такое позволить себе не можем. У нас дефицит во всем. Еще раз спасибо игрокам за игру.