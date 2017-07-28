﻿ В Узбекистане арестована дочь бывшего президента Гульнара Каримова

Каримовой предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса Узбекистана и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам превышает миллиарды долларов.

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы.

«В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан», - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion».

По информации ведомства, под контролем и при содействии Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей; хищение путем присвоения и растраты государственного имущества; уклонение от уплаты налогов; уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности. По данным эпизодам Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса РУ.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова была признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Между тем, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой, выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе. Это завладение чужим имуществом; сокрытие иностранной валюты; нарушение таможенного законодательства; нарушение правил торговли и оказания услуг; подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы; легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.