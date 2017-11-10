﻿﻿ Шесть человек погибли под завалами дома в Ижевске

При обрушении жилого дома в Ижевске погибли шесть человек, среди них двое детей. Лайф опубликовал список погибших.
1) Берестова Л., 69 лет;
2) Кирилл К., 13 лет;
3) Гарифуллин И., 48 лет;
4) Дарья К., 8 лет;
5) Герман К., 56 лет;
6) Неизвестная женщина.
Кроме того, ещё трое несовершеннолетних пострадали, одного из них доставили на стационарное лечение, а двух осмотрели амбулаторно.
На месте обрушения жилого дома не было обнаружено следов взрывчатки. Следователи также изучают данные камер видеонаблюдения, документов, изъятых в организациях, обслуживающих дом.
Подъезд дома на Удмуртской улице частично обрушился вечером 9 ноября. Разрушено восемь квартир. На место ЧП прибыл глава МЧС Владимир Пучков, чтобы лично координировать работу спасателей.
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