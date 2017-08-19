﻿ Задержаны все контрабандисты после перестрелки на границе

Задержаны все контрабандисты после перестрелки на границе

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Задержаны все контрабандисты после перестрелки на границе

Нарушители госграницы скрывались почти неделю.

Полиция Жамбылской области задержала всех нарушителей, пытавшихся пересечь казахстанскую границу. Об этом в интервью телеканалу «Астана» рассказал замглавы КНБ, директор Пограничной службы Дархан Дильманов.

Контрабандисты, занимавшиеся перегоном лошадей из Кыргызстана, скрывались почти неделю. Как сообщалось ранее, Казахстан усилил государственную границу с соседней страной после чрезвычайного происшествия. На режимный участок были переброшены дополнительные силы.

Стрельба произошла на заставе «Жасоркен» в Жамбылской области. В ночь на 13 августа около 20 человек пытались пересечь границу с казахстанской стороны, перерезав металлическую сетку.

Военнослужащие сделали предупредительный выстрел в воздух, но нарушители не подчинились требованиям, после чего пограничники открыли огонь по контрабандистам.

Был убит один человек. Он получил смертельную рану. Погибшим оказался гражданин Казахстана, 30-летний житель села Жасоркен.

Дархан Дильманов, заместитель председателя КНБ РК, директор пограничный службы, сообщил следующее: «В отношении нашего военнослужащего солдата срочной службы также возбуждено уголовное дело. Но мы надеемся, что следственные органы они разберутся и примут правильное решение. Все лица, которые были задействованы в нарушении, все лица, которые нанесли повреждение инженерно-техническим сооружениям пограничной службы, на данном участке выявлены, сейчас ведутся опросы, допросы, следственные мероприятия. Я думаю, в ближайшее время результаты будут озвучены».

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Все комментарии (7):
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фото пользователя USSR
USSR
Борьба со следствием, причина - безработица, нужда.
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19.08.2017, 10:59
фото пользователя ферзя
ферзя
В наше время полно вакансий. Дошло до того что ярмарки устраивают.  Однако некоторая часть населения, предпочитает физической работе дармовщину. Все хотят теплые офисы и минимум физического труда. при этом больше денег.  Можно и меньше но без физического труда. Там где есть, работа на которую не кто не идет, о безработице говорить не следует. Сейчас в разделе Ищу работу в основном печатаются объявления - требуется. 
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19.08.2017, 11:06
фото пользователя USSR
USSR
это обманчиво. Кадровые агенства в основном - по электронным объявлениям и листочками, которые замыкаются на маркетинг, сетевой бизнес. Это не работа - это отбивание вложенных средств. Те, кто реально предлагают, замыкаются на возраст, стаж. И устраивают за мзду. Немало племянников закончили учебу по техническим и гуманитарным специальностям. В течении 2-3 лет нигде не взяли на работу. При подключении ресурса по "связям", "по деньгам" - начиналось движение. Что частники, что государственники.
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19.08.2017, 11:12
фото пользователя ферзя
ферзя
не знаю как гуманитарии,  -недавно начальник полиции писал впервые объявления, но вот в село механизаторы нужны как воздух. Зарплаты конечно не как на феросплаве под 80 000 на руки плюс обеспечение проживанием ( не гостиница конечно) плюс процент от выработки по сезону.  Но люди почему то предпочитают снимая квартиру идти охранником за 40 в месяц. А на то не прожить, потому и воруют. 
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19.08.2017, 11:18
фото пользователя USSR
USSR
знаю реально потребность в кадрах, например, на одном предприятии электроэнергетической отрасли. Так, выпускники вуза и колледжа по профилю не могут без блата туда пойти работать, их собирают, проводят тестирование, заполняют бумажки - выхлоп нулевой. Рекомендации, связи...и счастье будет. А где их в ауле взять.
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19.08.2017, 11:22
фото пользователя ферзя
ферзя
Не только в ауле а внутри города не возможно. Наши ВУЗы и СУЗы давно печатают дипломы и далеки от потребности предприятий. Вот и выходит что для одной отрасли их через чур много а для другой их не сыскать. При СССР их количество было строго нормированным и потому спецы без работы не оставались. Хотя районы распределения были, далеки от интересов выпускников. Плюс качество образования желает лучшего. Но на рабочего, и по ныне нет, особой трудности в трудоустройстве. Но работать мало предпочтительно. При этом элитные рабочие места и впрям забиты. Но без опыта кому такой рабочий нужен - только по связям и блату. Частники привыкли брать профи. а не заниматься повторным их обучением. Программа наставничества везде хромает. 
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19.08.2017, 11:35
фото пользователя ферзя
ферзя
Пограничный наряд исходя от обстановки действовал правильно Когда то хватало передернуть затвор, чтоб нарушители легли на землю. Кинули камень - уже есть вооруженное нападение. А тут еще и ранили. И что пацанам погибать. Люди нарушили неприкосновенность границ, пограничники на то там и поставлены что это пресекать. 
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19.08.2017, 11:46
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