﻿ Полиция задержала беглого полицейского Умбеталиева

Бывший начальник областного ДВД после поножовщины подался в бега.
Силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник Управления ДВД области Умбеталиев М., передает Zakon.kz.
Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, 10 августа в ходе ссоры начальник Управления ДВД области Умбеталиев ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона. После этого он ударился в бега.
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