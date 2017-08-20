﻿ Гибель жены и детей полицейского в Катон-Карагайском районе потрясла весь Казахстан

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Трагедия произошла 10 августа в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Местный полицейский, вернувшись с работы, обнаружил, что его жена и две дочери мертвы. Десятилетняя старшая дочь и восьмимесячная малышка, по предварительной версии, были зарезаны, а 34-летняя супруга повешена на проводе. Сейчас идет досудебное расследование по статье "Убийство". Однако есть и другая точка зрения, неофициальная: женщина могла убить детей и наложить на себя руки, сообщает YK-news.kz.

Вечерний кошмар

Семью Болсыновых (здесь и далее имена участников истории изменены по этическим соображениям) знали в Улкен Нарыне довольно хорошо. Ринат — сотрудник РОВД, его жена Айдана работала учителем информатики и физики в сельском лицее. Десятилетняя дочь окончила четвертый класс в местной школе. Восемь месяцев назад в семье произошло пополнение — родилась девочка. В связи с этим Айдана была в декретном отпуске.

Но счастью внезапно пришел конец.

10 августа Ринат, как обычно, вернулся с работы. Постучался. Никто не открыл — дверь была заперта изнутри. Мужчина почувствовал неладное. Попасть в дом он смог только через окно. То, что он увидел, не пожелаешь даже худшему врагу.

Жена и дочери были мертвы. При этом на теле девочек были резаные раны, а труп супруги висел на удавке из провода.

На место тут же выехала оперативная группа. Криминалисты и следователи приступили к работе. Сотрудники полиции прочесали каждый сантиметр жилища.

На следующий день ДВД ВКО и областная прокуратура сделали официальные заявления касательно этой трагедии. По предварительной версии, семью полицейского могли убить. При этом из дома ничего не пропало.

— По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство двух и более лиц", — сообщили в областном надзорном органе. — Прокуратура ВКО взяла расследование дела на особый контроль. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства инцидента.

— Это событие было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований, — рассказали в пресс-службе ДВД ВКО. — Наши сотрудники будут тщательно отрабатывать каждую версию. Расследование находится на особом контроле у руководства.

Однако из неофициальных источников нам стало известно, что рассматривается и другая версия — самоубийство женщины. Перед смертью она могла забрать на тот свет и детей. Но пока все это лишь предположение. Официально по этому поводу не было сделано ни одного заявления.

Муж женщины не в состоянии что-либо предположить и до сих пор не верит в произошедшее. Ринат ждет официальных результатов расследования. А на вопрос, были ли предпосылки к суициду, мужчина не ответил.

— Она не оставила никакой предсмертной записки, — сообщил нам Ринат.

По его словам, в целом в поведении жены ничто не указывало на то, что она способна что-то сделать с собой и детьми.

Большая трагедия большого села

Трагическая история всколыхнула населенный пункт. В этом году Улкен Нарын уже второй раз гремит на всю республику. Сельчане еще не забыли перестрелку среди бела дня, в результате которой погиб человек, а под следствием оказался сотрудник полиции. Теперь погибла семья полицейского.

Событие активно обсуждается в социальных сетях. Мнения разделились примерно поровну. Кто-то считает, что произошло убийство, причем это может быть местью за профессиональную деятельность стража правопорядка. Часть придерживается мнения, что это мог быть суицид.

— У женщины могла быть послеродовая депрессия, — считает жительница села Асель. — А родственники могли просто не уследить. Муж с утра до вечера на работе — сами знаете, какой неблагодарный труд у полицейских. Загружен своей работой, а на семью остается мало времени. И жена оказалась наедине со своими проблемами.

По версии нескольких сельчан, погибшая даже якобы лечилась от послеродовой депрессии.

Вот только как оно было на самом деле, знают лишь родственники погибшей.

Учитель с большой буквы

Мы зашли в лицей, где работала Айдана. Здесь учатся ребята начиная с шестого класса. К сожалению, директора на месте застать не удалось, однако мы поговорили с некоторыми ее коллегами. Сотрудники сельского лицея находятся в подавленном состоянии. Никто не ожидал, что жизнь молодой женщины внезапно оборвется.

В лицее Айдану знали как настоящего профессионала. Это отмечали и коллеги, и ученики.

"Она была одним из лучших преподавателей, — написала в социальных сетях бывшая ученица лицея. — Она всем нравилась…"

Айдана Болсынова любила свою профессию и считала ее своим призванием. В лицее она трудилась с 2004 года, параллельно получая высшее образование. Молодая талантливая учительница не ограничивалась работой в учебном заведении. Она вела сайт лицея, участвовала в международных научно-практических конференциях, активно обменивалась опытом в Сети со своими коллегами со всего СНГ. Пару лет назад женщина заняла призовое место на областном конкурсе среди преподавателей. Систематически занималась самообразованием, проходила обучение на различных педагогических интернет-порталах.

Хорошо отзываются и о ее старшей дочери — Айжане. Девочка постоянно радовала школьными успехами и одновременно успевала заниматься в кружках.

— У ребенка не было проблем, — утверждает школьный психолог. — Девочка была эмоционально устойчивая, хорошо училась и ходила в танцевальный кружок. У Айжаны была благополучная любящая семья.

Послеродовая депрессия

Если принять версию о послеродовой депрессии как верную, то эта проблема довольно распространена.

— В данном случае трудность заключается скорее не в самой послеродовой депрессии, а в сопутствующем эмоциональном состоянии, — считает психолог Людмила Русина. — Возможно, в районе не было своевременной медицинской и психологической помощи. Любая женщина, которая родила ребенка, активно тратит свои эмоциональные и физические ресурсы. У нее возникает или физическая, или эмоциональная усталость. И тут от родственников многое зависит. Надо давать матери в сутки час — два передышки. Можно забрать у матери ребенка на некоторое время, помочь по дому, в общем, дать ей передохнуть.

По словам Людмилы Русиной, если у женщины обнаруживается послеродовая депрессия, то в дело вступают психиатры совместно с психологами. Первые ставят точный диагноз и назначают лечение. После завершения курса рекомендуется работать над проблемами вместе с психологом.

— К примеру, если человек не умеет рассчитывать свои силы или же не может восполнять эмоциональные ресурсы, — поясняет Людмила Русина. — Но психолог работает только со здоровой личностью.

Впрочем, сейчас рано делать какие-либо выводы. Точная причина смерти матери и детей будет оглашена позже.

Сейчас нет института семьи

В апреле 2016 года в Шемонаихе сотрудник местного энергопредприятия обнаружил тела своей жены и троих детей в квартире.

Здесь позиция органов была однозначна с самого начала. Женщина задушила своих детей, а затем повесилась.

Это событие привело к разбирательствам, которые длились несколько месяцев и дошли до самого высокого уровня.

Генеральный прокурор РК, выступая с докладом, отмечал, что к трагедии могли привести длительные издевательства со стороны свекра и мужа погибшей.

Однако позже эта информация была опровергнута, а областной надзорный орган поставил жирную точку в этой истории.

Женщина была психически больна и лишила жизни детей и себя, будучи в состоянии помешательства.

Спустя пару месяцев аналогичный случай произошел в Бородулихинском районе. Местная жительница задушила свою дочь, а затем повесилась сама.

В отличие от шемонаихинской трагедии погибшая женщина не имела диагноза, активно работала и участвовала в общественных мероприятиях.

Как о счастливой и благополучной говорят и о погибшей женщине в Улкен Нарыне.

«Подобные случаи происходили и раньше, но не были настолько ужасающими, не приводили к летальным последствиям. Раньше был институт семьи, родственники вокруг были, бабушки-дедушки. Женщины не оставались надолго предоставлены сами себе», — поясняет Людмила Русина.

По словам госпожи Русиной, государством в поликлиниках предлагаются программы по подготовке будущих мам, но их игнорируют, так как нет должной пропаганды.

«В рамках этих программ обучают и эмоциональному контролю, и объясняют, что происходит с женщиной во время материнства. После обучения женщина будет готова к тем или иным трудностям», — уточняет психолог.

Людмила Русина рекомендует молодым матерям обмениваться друг с другом опытом, а родственникам поддерживать таких женщин.

«Существуют различные женские клубы этой направленности, сообщества, где родившие женщины могут поделиться важными вопросами. К сожалению, в отдаленных районах пока такого явления нет», – говорит Людмила Русина