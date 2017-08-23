﻿ В аэропорту Астаны задержали россиянку с патронами

При досмотре у нее в рюкзаке нашли 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию.
Женщина собиралась вылететь в Санкт-Петербург из аэропорта Астаны "Нурсултан Назарбаев", сообщает sputniknews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города.
Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны жительница соседней страны признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьями 287 и 286 УК РК (Незаконное приобретение и контрабанда боеприпасов). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 1 миллион 361 тысяча 400 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
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