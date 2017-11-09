﻿﻿ Из-за врачебной ошибки астанчанке удалили грудь

В Астане суд взыскал с клиники ущерб в пользу женщины, у которой удалили правую молочную железу, передает МИА «Казинформ».

Гражданка Е. проходила осмотр у врача маммолога в одной из столичных клиник. При этом из-за халатности врачей, которые поставили неправильный диагноз, астанчанке удалили правую молочную железу.

Лишь после оперативного вмешательства выяснилось, что диагностированная как злокачественная опухоль правой молочной железы на самом деле оказалась доброкачественной.

Решением Есильского районного суда города Астаны с клиники был взыскан материальный ущерб и моральный вред. В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны увеличила сумму морального вреда.

Решение вступило в законную силу.