﻿﻿ Роженица и ребенок скончались в Атырау

Этот факт в Управлении здравоохранения Атырауской области подтвердили, однако комментировать отказались.
Женщина и ее новорожденный ребенок скончались в областном перинатальном центре в Атырау. Несчастный случай произошел 8 ноября, у роженицы были проблемы с легкими, передает "Мой город".
"Данный факт был зарегистрирован, но до полной информированности о произошедшем областное управление здравоохранения не может предоставить никаких комментариев", - сообщил пресс-секретарь учреждения Аманжол Сагингалиев.
5 июля в этом же перинатальном центре при родах двойни после кесарева сечения скончалась 27-летняя женщина.
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