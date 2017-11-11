﻿﻿ Похищенная невеста из Актобе скончалась в Атырау

Студентку из Актобе четыре месяца назад по казахским обычаям похитил парень из Атырау, однако свадьба так и не состоялась, пишет NUR.KZ.

Родственники со дня на день ожидали вестей о том, когда состоится свадьба, однако вместо этого им сообщили ужасную весть.

«Наша сестренка умерла несколько дней назад. А мы до сих пор не знаем, что произошло.

Дочь моего дяди училась в Актобе, а четыре месяца назад ее похитил парень из Атырау.

Со стороны жениха к нам так никто и не приехал. Мы ждали, когда родственники парня приедут к нам и сообщат о дате свадьбы, но пришло сообщение: «она умерла, заберите тело».

Двое наших братьев сразу же выехали в Атырау», - рассказывает Талгат Абдраманов.

По словам родных, тело погибшей Данары доставили накануне. Они намерены провести медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.