﻿ В Актобе проверят предприятия, которые могут являться источниками зловония

В Актобе насчитывается более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализационные сети. Большая часть выбросов приходится на 50 крупных компаний. По некоторым из них зафиксировано превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз, сообщает инфоцентр "Актобе акпарат".

В связи с ухудшением экологической ситуации и многочисленными жалобами горожан на неприятный запах акимат Актобе совместно с уполномоченными органами проводит рейдовые мероприятия.

В ходе проверок будут выявлены и наказаны предприятия, на которых не установлено соответствующее оборудование по очистке промышленных стоков, вплоть до остановки производства.

Комиссия побывала на предприятиях по производству пива ТОО "KazBeerGroup", по переработке рыбной продукции ТОО "Бонус Интернэшнл" и других.

"Вы должны следить за очисткой своих отходов, не то мы перестанем принимать их в канализацию. Уже есть договоренность с двумя спиртзаводами. С 10 августа один из заводов прекращает сброс отходов в городскую канализацию, а второй будет вывозить за пределы города и по специальной технологии их утилизировать. Наряду с этим будет продолжена работа с другими более мелкими производствами, вырабатывающими такие отходы", - сказал аким города Ильяс Испанов.

Также члены комиссии посетили канализационные очистные сооружения, где ведутся работы по закрытию каналов в целях уменьшения выбросов газов в атмосферу.

Как отметил президент АО "Акбулак" Асан Ибраев, в городе ведутся подготовительные работы по модернизации канализационных очистных сооружений (КОС), построенных еще в 1980 году. В настоящее время разработано ТЭО, которое проходит экспертизу.

Кроме того, идут переговоры с иностранными компаниями по установке "мокрых барьеров" на КОС, которые также помогут нейтрализовать образование неприятного запаха в городе.

Наряду с этим, в августе начнется работа по установке специальных фильтров на канализационных насосных станциях (КНС), расположенных в городе.