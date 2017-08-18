﻿ Отец трехлетней Миланы не может доказать свое отцовство

Отец найденной в Астане маленькой Миланы Вячеслав Герасько не может забрать дочь из Центра адаптации, так как у него нет никаких документов на ребенка, передает ИА «NewTimes.kz».
Сейчас девочка находится в Центре адаптации несовершеннолетних.
«Родители девочки не заключали официального брака. Девочка записана на имя матери. Мать должна будет подтвердить отцовство. Ее поиски в сейчас продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
Сообщается также, что мужчина потерял документы, удостоверяющие личность. И теперь полицейские помогают ему их восстановить.
10 августа около часа ночи в районе кольцевой дороги по проспекту Кабанбай батыра была найдена девочка, а 17 августа полиция нашла отца брошенной ночью на улице 3-летней Миланы.
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