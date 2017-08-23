﻿ Боровое станет лечебным курортом мирового значения

Основным потенциалом для развития является наличие уникальных лечебных и минеральных вод.

В ходе рабочего визита по Акмолинской области Назарбаев ознакомился с развитием предприятия по производству минеральной воды. Также, президенту представили казахстанский бренд воды из местного источника Кулагер-Арасан. Вода QULAGER-Burabay с 2000 года стала лечебной водой санатория «Окжетпес» медцентра УД президента РК, санатория «Зелёный бор» и «Щучинский».

Исследования показали, что вода из источника Кулагер- Арасан содержит природный состав из 25 минералов, который лечит организм человека начиная от сердечно- сосудистой системы и опорно- двигательного аппарата до синдрома хронической усталости.

Использование лечебной воды в санаториях Боровского региона позволит шире раскрыть возможности для медицинского туризма в Республике Казахстан и в скором времени стать достойным аналогом мировых курортных городов «Ессентуки», «Боржоми», «Карловы Вары».

Развитие медицинского туризма в Казахстане на базе естественных природных ресурсов, позволит значительно увеличить курортный сезон, что обеспечит повышение здоровья нации, рост квалификации медицинских кадров, развитие местного бизнеса, создание новых рабочих мест и приток зарубежных финансов.