﻿ В Актобе из-за концерта перекроют дороги

24 августа в Актобе перекроют движение всех видов транспорта в районе облакимата, сообщает "Диапазон".
В связи с проведением гала-концерта республиканского конкурса "Жибек жолы" движение перекроют по пр. Абулхаир хана от улицы В. Пацаева до ТД "Айна" с 18:30 до 22:00 часов.
Сам концерт начнется в 20.00 возле акимата Актюбинской области.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.