﻿ В Актобе из-за концерта перекроют дороги

24 августа в Актобе перекроют движение всех видов транспорта в районе облакимата, сообщает "Диапазон".

В связи с проведением гала-концерта республиканского конкурса "Жибек жолы" движение перекроют по пр. Абулхаир хана от улицы В. Пацаева до ТД "Айна" с 18:30 до 22:00 часов.

Сам концерт начнется в 20.00 возле акимата Актюбинской области.