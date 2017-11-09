﻿﻿ Казахстанских женщин и детей из Сирии доставят в Чечню

Более 40 граждан Казахстана, России и Узбекистана, обнаруженных в сирийских лагерях, перевезут в столицу Чечни, сообщил Рамзан Кадыров, пишет sputniknews.kz.

- Удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины - граждане Узбекистана и Казахстана, - написал Кадыров в соцсети.

Остальные, по его словам, - россияне из Башкортостана, Орла, Дагестана и других регионов, включая десять женщин и детей из Чечни.

- Узнав про женщин и детей из Узбекистана и Казахстана, я поручил Зияду Мухаммедовичу (Зияд Сабсаби, представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки - прим.) приложить максимум усилий, чтобы добиться их вывоза", - сообщил глава Чечни.

По словам Кадырова, группа из 44 человек будет доставлена в Грозный, скорее всего, в начале следующей недели.

Это не первый вывоз казахстанцев из Сирии, инициированный властями России при непосредственном участии Рамзана Кадырова.