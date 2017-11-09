﻿﻿ Бесплатно давать жилье переселенцам с юга предлагают в Казахстане

Депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев предлагает позволить переселенцам с южных регионов страны бесплатно жить в пустующих домах севера в течение первых пяти лет, передает МИА «Казинформ».

- Лица, которые переезжают с юга на север, желают иметь собственное жилье. Из СМИ мы знаем, что во многих северных приграничных селах очень много опустевших домов. Предлагаем местным исполнительным органам взять эти дома на свой баланс и предоставить возможность переселенцам хотя бы в течение 5 лет бесплатно жить в этих домах, а потом дать им возможность приватизировать эти жилища, - сказал депутат.

Также сенатор предложил пересмотреть механизм предварительный выплаты средств, выделяемых для мигрантов в северные районы республики для того, чтобы они добрались до места жительства.

- Многие мигранты - это семьи, у которых нет ни жилья, ни работы. Они желают переехать, но фактически у них нет на это денег или не достает средств. Многие с переездом не могут сразу заработать, как минимум 1-2 месяца они без заработка. Предлагаем рассмотреть вопрос с предварительной выплатой денежного пособия, - добавил Куртаев.