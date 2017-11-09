﻿﻿ Заявления на квартиры принимают по электронным подписям

С 20 по 24 ноября (включительно) дополнительно принимаются заявления на квартиры по линии Казахстанской Ипотечной Компании, передает "Диапазон" со ссылкой на акимат города.

Имеются квартиры:

Две 3-х комнатные квартиры в мкр.«Батыс-2» (р-н поликлиники Дару) на 6 этаже, площадью от 70 до 83,90 кв.м.;

Четыре 1-комнатные квартиры в 11 мкр (ж.к.«Арай») на 12 этаже, площадью 48-50,8 кв.м.;

Две 1-комнатные квартиры в ж.м. «Кирпичный» на 3 этаже, площадью 36-36,80 кв.м.;

Одна 3-а комнатная квартира в ж.м. «Кирпичный» на 2 этаже, 84 кв.м.;

Одна 1-комнатная квартира по ул.Маресьева 2 Л (р-н поликлиники №1) на 9 этаже, 59,9-61,4 кв.м.;

Три 2-х комнатные квартиры по ул.Маресьева 2 Л (р-н поликлиники №1) на 9 этаже, 81,2-84 кв.м.

Принять участие могут только очередники по категориям: многодетные семьи, неполные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, оралманы, работники бюджетной сферы.

Необходимо подтвердить платежеспособность по выбранной площади. Жилье реализуется путем аренды с последующим выкупом.

Для подачи заявления нужно получить электронно-цифровую подпись в ЦОНе, зайти на портал электронного правительства и в разделе «Недвижимость» выбрать услугу «Прием заявлений и документов от граждан группы I и III на получение жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года».

Необходимо ответить на вопросы по пунктам: сведения о прописке, сведения об отсутствии жилья на себя и всех членов семьи, контактные телефоны, а также адрес электронной почты. При необходимости прикрепить заранее сканированные документы.

Бюджетники должны приклеплять сканированные справки с места работы, а граждане у которых имеется доля в жилье соответствующие сканированные документы.

Внимание: Свидетельство о рождении детей, а также свидетельство о браке (разводе, справка Ф№4, установление отцовства) до 2008 года обязательно должны быть прикреплены.