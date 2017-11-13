﻿﻿ Иностранцы читали стихи Абая на латинице (Видео)

Алматинец Даурен Куреев в своем видеоблоге Broadcast Qazaqstan показал, как иностранцы читают стих Абая Кунанбаева, перепечатанный на латинский алфавит, сообщает Zakon.kz.

В четырехминутном ролике иностранцы из Нигерии, Филиппин, Китая, США пробуют прочитать стихотворение Абая Кунанбаева, набранное на латинице - новым казахским алфавитом.