﻿﻿ 378 млн тенге потратили в сфере кино и телевидения в Актюбинской области

Всего за 2017 год объем услуг по производству кино, телепрограмм и музыкальных записей составил 18 миллиардов тенге - на 58,5% больше чем в прошлом году, передает energyprom.kz.

В Актюбинской области в этой сфере потрачено 378 млн тенге.

Более чем в 2 раза выросло производство кино в Алматы, до 59,8% от РК. Рост в Астане составил 23,6% за год.

Также в стране на 2,7% подорожали билеты в кино. В Актобе средняя цена билетов выросла на 1,1 %, с 1327 до 1342 тенге.

В среднем киноманы страны платят 1,2 тысячи тенге за билет - это на 3% больше, чем годом ранее.

К началу этого года казахстанцам оказывали услуги 94 кинотеатра (в 2015 году 93). В прошлом году в них провели 579,9 тысячи киносеансов - на 11,5% больше, чем годом ранее.

В Актюбинской области в двух кинотеатрах провели 17,4 тысяч показов.