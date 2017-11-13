﻿﻿ Говорите о латинице на тоях. Как студентам объясняли необходимость перехода на латинскую графику

Независимые блогеры, политологи и оппозиционеры из столицы приезжали в Актобе, чтобы разъяснить молодежи правильность перехода на латиницу, передает корреспондент "Диапазона".

Их встречали с заранее подготовленными плакатами: Aqto`be jastary latyndy qoldai`dy (Молодежь Актобе поддерживает латиницу).

Объяснять латиницу - ваша миссия

В конце прошлой недели в Актюбинском университете имени Баишева члены республиканской информационной группы встретились с представителями научной интеллигенции и студентами.

Администрация вуза собрала студентов в небольшом помещении. Часть студентов оставалась в коридоре.

К слову, представители информгруппы оказались не из категории провластных агашек, поскольку среди них политолог Ерлан Саиров, председатель ассоциации блогеров Казахстана Галым Байтук, и политолог (оппозиционер) Амиржан Косанов.

Первым выступил политолог Амиржан Косанов. К его мнению частенько прислушиваются и казахоязычные и русскоязычные читатели. Его цитаты с критикой в адрес правительства и депутатов периодически появляются на страницах независимых СМИ.

- Новый вариант латинского алфавита оптимальный. Я его поддерживаю, хотя я - человек, который критикует власть. Мы приехали, чтобы узнать, как население отреагировало на введение латиницы, а также донести, что переход на латиницу политически обоснован, - проинформировал Амиржан Косанов и обратился к аудитории студентов.

- Я понимаю, вашим бабушкам и дедушкам привыкнуть к латинице в психологическом плане будет сложно. Но если будем думать только о своих делах, то не будем единой страной. Мы должны думать о будущем детей, которые пойдут в детсад, школу, а затем поступят в университет. Трудности будут, но мы не должны думать только о себе, а надо думать и о стране и ее будущем, - сказал политолог.

Амиржан Косанов отметил, что молодежь не только должна понимать правильность перехода на латиницу, но и уметь объяснять это другим.

- Латинский алфавит ввели специально для вас. И поэтому ваша миссия: донести до вашего окружения, что латиница нужна Казахстану. Вы должны об этом говорить своим родным, ведь наверняка среди них есть те, которые говорят: зачем эта латиница? Пойду, лучше своими проблемами займусь. Когда будете ездить в аулы, ходить на тои, должны объяснять своим близким. Если не студенты, то кто?

Чтобы не было отговорок не учить казахский язык

Председателя информгруппы политолога Ерлана Саирова также периодически цитируют СМИ. К примеру, во время земельных митингов, Саиров высказался против поправок в земельный кодекс (предусматривающих продление срока аренды земель иностранцами).

- Я хочу подчеркнуть: тот факт, что президент утвердил новый вариант латиницы, не означает, что приняты апострофы, которые и вызвали много шума. Введение латиницы будет длиться продолжительное время. Латинскую графику введем лишь после того, как латинский алфавит адаптируем к морфологии и синтаксису казахского языка. А пока мы едем по регионам, встречаемся с населением, изучаем отклики жителей. Уже побывали в Алматы, Восточном и Южном Казахстане, Атырау. Среди населения, могу с уверенностью сказать, что большинство жителей поддерживает введение латиницы, единственное, что вызывает полемику – это апострофы, - прокомментировал Ерлан Саиров.

Также выступил независимый блогер, глава альянса блогеров Казахстана Галым Байтук. На своей странице в Фейсбуке Байтук нещадно критикует разные министерства и нацкомпании.

Корреспондент "Диапазона" спросил его, почему в этот раз он без тени сомнений поддержал решение властей.

- Я человек либеральных взглядов и нахожусь на острие реформ. Мы здесь поддерживаем не власть, а перемены в обществе, - заявляет Галым Байтук. - Мы создаем латиницу, и после этого не пройдут отговорки: "казахский (язык) учить не будем". После того, как латиницу введут я хочу, чтобы все школы и детские сады были на казахском. Мы начинаем все с чистого лица. Тяжело ли будет людям старшего поколения? Они пусть останутся с кириллицей. Если хотят читать Пушкина, Абая на кириллице, то пусть, никто не будет мешать. Если захотят читать на русском, то, пожалуйста, ведь русский язык не переводят на латиницу. А мы создаем латиницу для новых поколений.

- Лично вас устраивают апострофы в новом алфавите?

- Я не фанат апострофов и диграфов, и эти вопросы еще будут обсуждать и пересматривать. Я фанат латиницы, самого проекта. Главное, что мы добились принятия латиницы, чтобы его не заболтали.

Судя по репликам студентов, членам информгруппы удалось убедить в необходимости принятия латинского алфавита.

- Я поняла, что переход на латинскую графику – правильное решение. Но жаль, что подобные агитационные группы ездят по республике и останавливаются в каждой области только в определенных местах, ведь вас послушают только 100 студентов, а хочется, чтобы послушали и остальные. Я хочу, чтобы подобных агитационных групп было по несколько в каждом городе, - пожелала одна из студенток.

В тот же день члены информационной группы встретились с общественностью города.