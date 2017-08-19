﻿ ​Единый архив электронных документов появится в Казахстане

Сейчас оцифровано около 2% от общего национального фонда. Всего же на хранении находится порядка 23 млн единиц документов.

В Казахстане будет создан единый архив электронных документов. Главная его цель – сохранность и упорядочение информации. Проект вошел в госпрограмму «Цифровой Казахстан», сообщает 24.kz

Начать его реализацию планируют уже в следующем году. Сервис позволит каждому пользователю получать архивную информацию в удаленном режиме, вне зависимости от того, где она находится на хранении. Отметим, что работа по созданию хранилища электронных документов, сформированных в госорганах, начата Министерством культуры и спорта в этом году.

Сейчас оцифровано около 2% от общего национального фонда. Всего же на хранении находится порядка 23 млн единиц документов.

Алия Мустафина, директор Департамента архивного дела и документации МКС РК:

- Речь идет о документах, которые формируются в электронном виде. Это электронные системы документооборота, системы Е-лицензирования, электронного правительства, порталы и так далее. То есть это весь массив информации, который сейчас формируется в электронном виде. Архивы в последующем должны быть готовы к приему этой информации, и сейчас уже начать проработку, для того чтобы быть готовым решать эти задачи.