﻿ Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии

Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии

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Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии

В преступлении подозревается 18-летний марокканец.

Финская полиция установила личность напавшего на прохожих в городе Турку. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В преступлении подозревается 18-летний марокканец. В правоохранительных органах отметили, что нападение, в результате которого два человека погибли и еще десять пострадали, квалифицировано как теракт.

Также стражи порядка уточнили, что оба погибших - граждане Финляндии, однако среди пострадавших есть шведы и итальянцы.

Ранее в тот же день стало известно о возросшем числе пострадавших. Три человека находятся в критическом состоянии.

18 августа на прохожих в Турку напал неизвестный с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему и ранила его в ногу, затем он был задержан. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Турку - портовый город на юго-западе Финляндии. В нем проживают порядка 180 тысяч человек.

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