﻿ Автомобиль влетел в толпу людей в торговом центре

Автомобиль влетел в людей в торговом центре близ австралийского Сиднея, ранены 6 человек.

В пригороде крупнейшего в Австралии города Сиднея машина протаранила торговый центр. Есть пострадавшие, сообщает Росбалт.

Актом терроризма, по предварительным данным, инцидент не является. Скорее всего, водитель не справился с управлением, передает канал ABC.

При наезде ранены шесть человек, включая грудного ребенка.